На виборах голови Долинської ОТГ, за попередніми підрахунками, переміг мер Долини

В Івано-Франківській області 30 червня на виборах голови Долинської ОТГ, за попередніми підрахунками, переміг чинний мер міста Долини Володимир Гаразд.

Про це повідомляє ПУЛЬС Децентралізаційний марафон.

«За попередніми підрахунками голосів, перемогу на виборах голови Долинської ОТГ отримав ініціатор об’єднання, міський голова Долини Володимир Гаразд (Volodymyr Harazd)», - йдеться в повідомленні.

На посаду голови Долинської ОТГ балотувались 10 кандидатів. Самовисуванцю Гаразду, за попередніми підрахунками, вдалось зібрати на 500 голосів більше, ніж кандидату Івану Диріву, який теж був близьким до перемоги.

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Гаразда тричі обирали мером міста Долина. Фахівці стверджують, що Долинська ОТГ може стати флагманом економічного зростання Прикарпаття, оскільки на її території розвивається сільське господарство, промисловість та є всі передумови для створення бальнеологічного курорту.

Як повідомлялося, у неділю, 20 червня, відбулись перші вибори голів та місцевих депутатів у 66 ОТГ, створених у 19 областях України.

Фото: vikna.if.ua