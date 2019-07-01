У Кабміні пояснили, чому поки неможливо відновити авіасполучення з Маріуполем

Прем’єр ініціює активізацію дорожніх робіт на трасі «Запоріжжя – Маріуполь», і доручає керівництву ПАТ «Укрзалізниця» опрацювати можливість протягом місяця організувати додатковий потяг у напрямку Маріуполя.

Відповідні доручення він дав за підсумками наради у КМУ, повідомляє Урядовий портал.

«Є низка великих інфраструктурних питань, які впливають на якість життя жителів регіону. Ми почали вирішувати накопичені проблеми – займаємось покращенням водопостачання Маріуполя, будуємо дорогу Маріуполь – Запоріжжя, фінансуємо інші інфраструктурні об’єкти. Але є й інші сектори, які потребують додаткової уваги – наприклад залізниця. Потяг Маріуполь – Київ раз на дві доби – неприпустимо», – сказав Гройсман.

Він підкреслив, що потреба в додатковому потязі – очевидна. Втім, забезпечити її треба виважено і якісно – в тому числі за рахунок придбання нового рухомого складу.

Говорячи про автомобільне сполучення, Гройсман повідомив, що траса Маріуполь – Запоріжжя є одним із пріоритетних проєктів Державного агентства автомобільних доріг «Укравтодор» з 2017 року. За цей час вдалося капітально відремонтувати понад 50 км траси. Але, за інформацією Укравтодору, потрібно відновити ще 120 км. Фінансовий резерв для проведення всіх робіт є – завдяки перерозподілу коштів з інших дорожніх проєктів, роботи по яких уже завершені.

Прем’єр-міністр доручив керівництву Укравтодору разом із Міністерством фінансів опрацювати потрібні рішення і винести їх на обговорення уряду вже в найближчі тижні.

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У контексті дорожнього будівництва учасники наради порушили питання використання відходів металургійного виробництва при виконанні окремих робіт. Такі технології є доволі популярними в світі, вони економічно і екологічно обґрунтовані. Глава уряду доручив Укравтодору максимально швидко провести сертифікацію таких технологій в Україні – в разі, якщо будівельники візьмуться їх використовувати.

Окремо учасники наради торкнулися теми відновлення авіаційного сполучення з Маріуполем. Проте, заслухавши інформацію Міністерства оборони, дійшли висновку, що в умовах існуючої російської агресії гарантувати безпеку пасажирам на постійній основі не є можливим.