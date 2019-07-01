Львів'яни є лідерами процесу "Без поліетилену" — Семерак

У Львові стартував другий етап просвітницької кампанії "Без поліетилену". Цей етап триватиме до 3 липня та охопить 9 торгових мереж і понад 250 магазинів.

Як зауважив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, Львів є лідером серед інших міст України у процесі відмови від поліетилену та пластику, повідомляє прес-центр Львівської міськради.

"3 липня буде 10 рік, коли світ проводить день боротьби з пластиком. І про шкідливу дію, вплив пластику на навколишнє середовище, на наше життя і наше здоров’я — годі говорити. Кожного року кожна людина викидає приблизно 50 кг пластику, кожного дня кожен з нас вдихає і з’їдає приблизно 1 грам пластику. А це дуже шкідлива сполука для нашого здоров’я і життя. Тому ми підтримуємо світовий тренд боротьби з пластиком. Мене надихнули на це організація Zero Waste Львів. Львів’яни молодці, бо є лідерами цього процесу. Ми побачили, як працює система, скільки того пластику приходить сюди на станцію. 3 липня ми хочемо показати, що світ може відмовитися від пластику, в крайньому разі — зменшити його вироблення", - наголосив Семерак.

Він підкреслив, що на заклик поступової відмови від пластику відгукнулися майже всі львівські торгові мережі. "Тому у цей день треба підтримати і бізнес, і владу, і громадські організації у формуванні нового ставлення до середовища, в якому живемо", — сказав міністр екології.

Він зауважив, що Євросоюз декілька тижнів тому прийняв рішення про заборону використання певних видів пластику, є чітка програма, і Україна, як країна яка підписала і ратифікувала Угоду про асоціацію, повинна рухатися разом з ЄС.

"Такий об’єкт, який є тут (у Львові — ред.) — унікальний, в інших містах таких об’єктів нема. Бо тут є водоканал, тут буде будуватися лінія з сортування ТПВ, і тут поблизу є міська теплова система. І це можна разом об’єднати і зробити синергію. Тому вкрай важливі такі регіональні плани, і ми допоможемо їх підготувати. Це повинно бути спочатку на регіональному рівні, а потім на рівні місцевого самоврядування", — додав Семерак.