У Львові започатковують першу в Україні модель державно-приватного університету

Про це повідомила ректорка державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи" Анжела Кузнєцова на пресконференції у Львові.

Також, вчена рада ДВНЗ УБС схвалила річну співпрацю вишу і приватної компанії "АйКю Холдинг" – як тестовий майданчик до реалізації нової форми закладу освіти. За короткий період державно-приватного партнерства Університету банківської справи та львівської компанії "АйКю Холдинг" створено науково-дослідний HUB, інноваційну ІТ-лабораторію, бібліотеку і конференц-центр на базі одного з навчальних корпусів університету у Львові.

У ці проєкти залучено 17 млн грн приватних інвестицій. Такий варіант взаємодії освіти, науки і бізнесу – як випробувальну форму для інших львівських вишів – активно підтримує і Львівська міська рада, підтвердив на прес-конференції заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко. Пріоритетні сфери спільних інтересів: економіка, право, управління, ІТ-технології, підприємництво, інтелектуальна власність.

"Головна наша мета – створення та розвиток дослідницької інфраструктури для проведення фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень, здійснення науково-технічних, експериментальних, розробок, - сказав президент "АйКю Холдинг" Андрій Якимів. - Ми прагнемо залучати до цього провідних фахівців з різних галузей. У сфері ІТ, наприклад, третім зацікавленим партнером стала відома компанія N-iX, з якою у квітні цього року розпочато реалізацію першого етапу науково-дослідного практичного проєкту «Інноваційна ІТ-лабораторія: Захист інформації».

У майбутньому у державно-приватному університеті буде широко задіяна дуальна освіта. Перший позитивний досвід її запровадження – навчання без найменшого відриву від роботи – вже одержаний в УБС у ході навчання студентів-працівників Приватбанку. Міністерство освіти і науки, за словами Анжели Кузнєцової, не має бюджетних коштів, щоб належно фінансувати витрати на утримання й оснащення державних університетів. Тож ректори повинні самі подбати про конкурентоспроможність своїх вишів на ринку освітніх послуг.

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“Це можна зробити лише через державно-приватне партнерство. По-перше, зберегти бюджетне фінансування для студентів, які будуть вступати і навчатися на державній формі навчання. По-друге, залучити приватний інвестиційний капітал – від пулу підприємців або грантові кошти міжнародних організацій – для сучасної прикладної наукової діяльності, університетських програм розвитку, зокрема, мотиваційних – для обдарованих студентів і викладачів”, - зазначила ректорка УБС. Аналогів такому амбіційному проєкту, підкреслила Анжела Кузнєцова, в Україні поки що немає. Міністерство дуже зацікавилося цієї ідеєю.

Річна співпраця Університету банківської справи з компанією "АйКю Холдинг" підтвердила, що алгоритм ДПП - конгломерат освіти і бізнесу - спроможний діяти ефективно і взаємокорисно. Це проявилося також і у рамках спільного цьогорічного проєкту "Стань успішним в Україні!", в якому з кількох десятків бізнес-планів студентів УБС були визначені п'ятеро переможців, котрі безоплатно для себе одержали менторів - успішних українських бізнесменів - для реалізації своїх ідей на ринку.

“Нещодавно "АйКю Холдинг" уклав аналогічну угоду про співпрацю з Львівським національним університетом імені Івана Франка, - розповідає Андрій Якимів. - Закінчуємо перемовини з НУ “Львівська політехніка” щодо спільної реалізації проєкту GO&working HUB. Бо що більшою буде наша збірна команда, то вищими стануть результати роботи за правилами державно-приватного партнерства”.

Фото: Львівський прес-клуб