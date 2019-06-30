У Вінниці обстріляли трамвай - пасажиру влучили в голову

Інформація про інцидент з’явилась у мережі від інших пасажирів транспорту. Зокрема, як зазначила в своїй публікації очевидиця Ліна Ковальчук, у трамвай влучили біля зупинки Некрасова.

Заступниця начальника відділу комунікації ГУ НП у Вінницькій області Ірина Добровольська повідомила, що 46-річному пасажиру трамваю травмували голову металевою кулькою, випущеною з невідомого пристрою. У чоловіка була поверхнева травма лобної долі голови. Після інциденту його відправили до лікарні, надали необхідну допомогу та відпустили додому.

Кримінальне провадження за фактом правопорушення поки що не відкрите. Нині поліція збирає інформацію про інцидент та встановлює особу правопорушника.