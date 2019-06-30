У Кривому Розі впала надувна гірка, постраждали п'ятеро дітей
Укрінформ
У Кривому Розі Дніпропетровської області постраждали 7 осіб, зокрема 5 дітей, коли сильний вітер перекинув надувний батут-гірку.
Про це повідомляє "Перший Криворізький".
Зазначається, що інцидент стався 29 червня близько 19.30 у мікрорайоні Східний-2 в Довгинцівському районі Кривого Рогу. Під час сильного пориву вітру надувну гірку зірвало й понесло. Дорослі, які були поруч, намагалися її втримати й витягти дітей.
«Постраждали двоє дорослих - мама і бабуся дітей, які перебували на батуті. Одну з жінок госпіталізували у 2-гу міську лікарню. У п'ятьох дітей, яких впали на землю і їх на якийсь час накрило батутом, незначні удари і шок», - йдеться в повідомленні.
Фото: 1kr.ua