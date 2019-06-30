У Кривому Розі впала надувна гірка, постраждали п'ятеро дітей

«Постраждали двоє дорослих - мама і бабуся дітей, які перебували на батуті. Одну з жінок госпіталізували у 2-гу міську лікарню. У п'ятьох дітей, яких впали на землю і їх на якийсь час накрило батутом, незначні удари і шок», - йдеться в повідомленні.

Фото: 1kr.ua