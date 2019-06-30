Українка намагалася вивезти до РФ старовинні гроші й раритетні книжки

Прикордонники Сумського загону викрили спробу незаконного вивезення до Росії старовинних книжок і грошей.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"У пункті пропуску «Бачівськ» прикордонники Сумського загону спільно з працівниками фіскальної служби попередили спробу незаконного переміщення через кордон старовинних книг і банкнот", - ідеться у повідомленні.

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Як зазначається, під час огляду мікроавтобуса Peugeot, на якому громадянка України виїжджала до РФ, прикордонники виявили серед її речей дві раритетні книжки «Стихотворенія Кольцова» (1846 року випуску) та «История римской литературы» (1942 року), а також 27 банкнот часів Російської імперії, ЗУНР, СРСР.

Книжки і банкноти, які, ймовірно, становлять історичну та культурну цінність, вилучені. На правопорушницю складено адміністративні матеріали.