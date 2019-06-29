На Закарпатті виявили контрабандних сигарет на 70 мільйонів

Про це у Facebook повідомляє пресслужба СБУ.

"Під час проведення санкціонованих обшуків на нелегальній “оптовій базі” в прикордонному районі Закарпаття, яка використовувалася контрабандистами для накопичення товару та формування вантажів, правоохоронці вилучили більше десяти тисяч коробів цигарок різних марок та виробників без марок акцизного податку та без відповідних документів”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що орієнтована вартість вилученої продукції становить близько 70 мільйонів гривень. Крім того, виявлено тринадцять вантажних автомобілів, що використовувалися для перевезення контрабанди.

У відомстві наголошують, що це найбільша партія контрабандних сигарет, вилучених за всю історію незалежності України.

Оперативники спецслужби встановили, що організована група осіб, пов’язана з міжнародними злочинними угрупованнями, налагодила постачання в Україну з інших країн сигарет відомих світових брендів поза митним контролем без сплати обов’язкових платежів. Надалі ділки планували транспортувати продукцію до країн ЄС, а частину реалізувати на чорному ринку в Україні.

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