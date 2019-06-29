На Закарпатті виявили контрабандних сигарет на 70 мільйонів
Про це у Facebook повідомляє пресслужба СБУ.
"Під час проведення санкціонованих обшуків на нелегальній “оптовій базі” в прикордонному районі Закарпаття, яка використовувалася контрабандистами для накопичення товару та формування вантажів, правоохоронці вилучили більше десяти тисяч коробів цигарок різних марок та виробників без марок акцизного податку та без відповідних документів”, - ідеться в повідомленні.
Зараз провадяться невідкладні слідчі дії для виявлення корупційних зв’язків між організаторами контрабандного каналу та посадовцями органів контролю на державному кордоні.
Уточнюється, що операція проводилась спільно зі слідчими територіального управління Держбюро розслідувань у Хмельницькому під процесуальним керівництвом Генпрокуратури.
В СБУ підкреслили, що за останній місяць реформовані підрозділи служби з боротьби з корупцією та оргзлочинністю значно підвищили ефективність протидії контрабанді. Так, тиждень тому СБУ перекрила функціонування потужного каналу контрабанди сигарет до ЄС та вилучила на Одещині контрафактну продукцію вартістю понад 50 мільйонів гривень.