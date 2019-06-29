На Закарпатті виявили контрабандних сигарет на 70 мільйонів

На Закарпатті виявили контрабандних сигарет на 70 мільйонів

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Укрінформ
Працівники СБУ перекрили потужний канал контрабанди до Євросоюзу, вилучивши найбільшу в історії України нелегальну партію сигарет вартістю близько 70 млн грн.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба СБУ.

"Під час проведення санкціонованих обшуків на нелегальній “оптовій базі” в прикордонному районі Закарпаття, яка використовувалася контрабандистами для накопичення товару та формування вантажів, правоохоронці вилучили більше десяти тисяч коробів цигарок різних марок та виробників без марок акцизного податку та без відповідних документів”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що орієнтована вартість вилученої продукції становить близько 70 мільйонів гривень. Крім того, виявлено тринадцять вантажних автомобілів, що використовувалися для перевезення контрабанди.

У відомстві наголошують, що це найбільша партія контрабандних сигарет, вилучених за всю історію незалежності України.

Оперативники спецслужби встановили, що організована група осіб, пов’язана з міжнародними злочинними угрупованнями, налагодила постачання в Україну з інших країн сигарет відомих світових брендів поза митним контролем без сплати обов’язкових платежів. Надалі ділки планували транспортувати продукцію до країн ЄС, а частину реалізувати на чорному ринку в Україні.

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Зараз провадяться невідкладні слідчі дії для виявлення корупційних зв’язків між організаторами контрабандного каналу та посадовцями органів контролю на державному кордоні.

Уточнюється, що операція проводилась спільно зі слідчими територіального управління Держбюро розслідувань у Хмельницькому під процесуальним керівництвом Генпрокуратури.

В СБУ підкреслили, що за останній місяць реформовані підрозділи служби з боротьби з корупцією та оргзлочинністю значно підвищили ефективність протидії контрабанді. Так, тиждень тому СБУ перекрила функціонування потужного каналу контрабанди сигарет до ЄС та вилучила на Одещині контрафактну продукцію вартістю понад 50 мільйонів гривень.

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