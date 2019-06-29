На базі відпочинку людина загинула через падіння дерева, ще двоє у реанімації

На території бази відпочинку у Вовчанському районі Харківської області від травмування поваленого вітром дерева одна людина загинула, ще двоє - у реанімації.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Напередодні близько 14:00 на території бази відпочинку, розташованої у смт Старий Салтів, внаслідок пориву вітру на трьох відпочиваючих впало дерево. В результаті події 48-річна жінка померла, 27-річна дівчина та 28-річний чоловік отримали численні тяжкі ушкодження та госпіталізовані до реанімації Харківської міської лікарні швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.

Інформація про трагедію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Всі обставини події встановлюються.

фото: Facebook ГУ Нацполіції у Харківській області