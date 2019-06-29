Водопостачання Торецька оперативно відновили після аварії

На Донеччині працівники компанії «Вода Донбасу» ліквідували аварію на водогоні й відновили водопостачання міста Торецьк.

Про це повідомив у Facebook голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Олександр Куць.

«Станом на 19-ту годину аварію ліквідували і відновили водопостачання Торецька. Дякую працівникам компанії «Вода Донбасу» за оперативну й ефективну роботу», - написав очільник області.

За декілька годин до того Куць повідомляв, що в окупованій Горлівці пошкоджено водогін діаметром 900 мм, і компанія «Вода Донбасу» визначила місце, де сталася аварійна ситуація, та приступила до ремонту. Через це була припинена подача води на Торецьк.

Куць звертався до міжнародних організацій з вимогою проконтролювати, щоб окупанти не чинили перешкод для проведення робіт, бо водогін має бути відновлений у найкоротші терміни.