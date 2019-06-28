Депутат Донецької облради постачав у “ДНР” обладнання для шахт - СБУ

Служба безпеки України викрила протиправну діяльність групи осіб, учасники якої організували механізм постачання промислового обладнання для вугільних шахт на тимчасово окуповані території Донеччини.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2018-2019 років вітчизняне машинобудівне підприємство за документами нібито експортувало гірниче обладнання на адресу російських компаній. Насправді промислове обладнання доставлялося на вуглевидобувні підприємства, розташовані у терористичній організації «ДНР».

Після перетину українсько-російського кордону продукція за схемою «перерваного транзиту» доправлялася організаторами протиправної схеми до так званої «ДНР» для використання на «націоналізованих» підприємствах.

Співробітники СБУ задокументували, що зловмисники переправили бойовикам обладнання на загальну суму понад 50 мільйонів гривень. Отримані кошти спрямовувались як на фінансування «установ «ДНР», зокрема силового блоку, так і на інші заходи для утримання терористами захоплених територій Донецької та Луганської областей.

Під час проведення санкціонованих слідчих дій в адміністративних будівлях підприємства та за місцями проживання фігурантів провадження правоохоронці вилучили документацію, електронні носії інформації, чорнові записи, які містять дані з підтвердженням здійснення оборудки. Також вилучено вибухові пристрої та понад півмільйона гривень, заявляють у пресцентрі СБУ.

СБУ викрила механізм постачання промислового обладнання для вугільних шахт до так званої «ДНР» / Фото: ssu.gov.ua

Наразі прокурором Донецької області організатору протиправної діяльності, який є депутатом Донецької обласної ради, оголошено про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим двом учасникам протиправної діяльності та обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.

Операція проводилась співробітниками Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, що залучені до операції Об’єднаних сил, спільно з Головним управлінням контррозвідувального захисту економіки держави СБУ під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.