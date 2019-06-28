Рятувальники три дні чергуватимуть у посиленому режимі

“У період проведення в країні заходів з нагоди Дня Конституції України, з 9 години 28 червня до 9 години 1 липня, підрозділи ДСНС перейшли на посилений режим несення служби”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в цей період здійснюється посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки у межах зон відповідальності. Особливу увагу приділяється об'єктам із масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися заходи, пов'язані із святкуванням Дня Конституції.

Загалом, до 9-ї ранку 1 липня на цілодобовому чергуванні перебувають близько 7 тисяч рятувальників та понад 2 тисячі одиниць техніки ДСНС.

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Також організовано міжвідомчу взаємодію та проводяться роботи щодо попередження виникнення пожеж і надзвичайних ситуацій, дотримання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки з обслуговуючим персоналом на об’єктах, що будуть задіяні до проведення заходів.

У пресслужбі ДСНС інформують, що в готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС.