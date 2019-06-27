Під час аукціону вартість оренди земельної ділянки на Житомирщині зросла до 460%

На Житомирщині під час земельного аукціону вартість оренди ділянки зросла до рекордних для області 460% від нормативної грошової оцінки.

Про це повідомляє Головне управління Держгеокадастру у Житомирській області.

«Стартовий розмір річної орендної плати становив 8% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, або 4344,44 грн. У результаті конкурентної боротьби між інвесторами розмір річної плати за користування земельною ділянкою зріс до рекордних у Житомирській області 460,51% від нормативної грошової оцінки та становив 250 084,52 грн», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що земельна ділянка площею 45,7087 га розташована на території Невгодівської сільської ради Овруцького району та призначена для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Кошти від оренди щорічно надходитимуть до бюджету сільської ради та можуть бути використані на реалізацію соціальних програм.