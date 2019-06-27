Під час аукціону вартість оренди земельної ділянки на Житомирщині зросла до 460%

Під час аукціону вартість оренди земельної ділянки на Житомирщині зросла до 460%

Укрінформ
На Житомирщині під час земельного аукціону вартість оренди ділянки зросла до рекордних для області 460% від нормативної грошової оцінки.

Про це повідомляє Головне управління Держгеокадастру у Житомирській області.

«Стартовий розмір річної орендної плати становив 8% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, або 4344,44 грн. У результаті конкурентної боротьби між інвесторами розмір річної плати за користування земельною ділянкою зріс до рекордних у Житомирській області 460,51% від нормативної грошової оцінки та становив 250 084,52 грн», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що земельна ділянка площею 45,7087 га розташована на території Невгодівської сільської ради Овруцького району та призначена для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

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Кошти від оренди щорічно надходитимуть до бюджету сільської ради та можуть бути використані на реалізацію соціальних програм.

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