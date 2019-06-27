«Миколаївводоканал» почав примусово відключати боржників. Вручено понад 1000 попереджень про припинення водопостачання, а шість абонентів уже відключено.

Про це повідомляє пресслужба «Миколаївводоканалу».

«Заборгованість за спожиті послуги з водопостачання сягає 100 млн грн. 1 травня 2019 року набрав чинності Закон України «Про житлово-комунальні послуги». Відповідно до нього постачальники отримали можливість припиняти послуги боржникам. За період травня – червня вже вручено більше 1000 попереджень про припинення послуги водопостачання та водовідведення. Розпочато відключення боржників. Припинено послугу водопостачання 6 абонентам», - йдеться у повідомленні.

Там також зазначається, що у місячний термін необхідно було з’явитись до «Миколаївводоканалу» та сплатити заборгованість чи укласти договір реструктуризації. Не всі абоненти скористались такою можливістю.

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У комунальному підприємстві зазначили, що сума боргу є критичною і може стати причиною припинення водопостачання міста, оскільки підприємство не матиме можливості оплачувати електроенергію.