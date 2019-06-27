П'ять рейтингових партій проігнорували вибори в ОТГ - Кошель

П'ять рейтингових політичних партій не беруть участь у виборах до об'єднаних територіальних громад, які відбудуться 30 червня.

Про це повідомив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель на пресконференції "Оцінка Комітетом виборців України перебігу виборчого процесу" у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хотів звернути увагу на дуже важливу тенденцію: 5 рейтингових політичних партій проігнорували вибори в об'єднаних територіальних громадах. Це політичні партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа "За життя", "Голос", "Сила і честь" і політична партія "Опозиційний блок", - сказав Кошель.

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Гендиректор КВУ повідомив, що всього участь у виборах в ОТГ беруть 36 політичних партій.

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