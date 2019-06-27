Суд відсторонив мера Василькова від посади

Печерський районний суд м. Києва ухвалив відсторонити від посади міського голову Василькова Володимира Сабадаша.

Таке рішення прийнято напередодні, 26 червня, повідомляє Нацполіція.

«У квітні поліція розпочала кримінальне провадження за фактом підкупу виборців в інтересах одного з кандидатів у президенти України під виглядом міської бюджетної програми «Турбота», де людям роздавали по тисячі гривень. Сьогодні Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про відсторонення міського голови Василькова, районного центру на Київщині, Володимира Сабадаша від займаної посади», – сказав заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

Зазначається, що суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Таким чином, Сабадаш не може виїжджати за межі міста, мусить повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання, а також має утримуватися від спілкування зі свідками.

Як повідомлялося, Васильківському міському голові оголошено підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 27 (Організація або керування злочином) ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 357 (Незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом).