Суд у справі Труханова після “замінування” продовжив роботу
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Раніше відділ комунікації поліції Одеської області інформував, що повідомлення про замінування Малиновського суду надійшло о 15:10 на спецлінію «102». Всі працівники та відвідувачі суду були евакуйовані.
Сьогодні у дебатах виступають адвокати одеського мера та інших фігурантів справи про придбання за завищеною ціною будівлі заводу "Краян".
Як повідомляв Укрінформ, мера Одеси Геннадія Труханова підозрюють в тому, що він і кілька чиновників міськради і підприємців протягом липня-грудня 2016 року заволоділи значними коштами місцевого бюджету при придбанні за завищеною ціною - 185 мільйонів гривень - будівлі збанкрутілого одеського заводу "Краян". Встановлено, що ринкова ціна об'єкта нерухомості становила понад 92 мільйони гривень, а незадовго до придбання мерією будівлі "Краяна" вона була придбана за 11,5 мільйона гривень.
На вчорашньому засіданні прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури попросили призначити Труханову покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією. Для його спільників обвинувачення просить від 7 до 11 років ув'язнення.