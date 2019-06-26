Суд у справі Труханова після “замінування” продовжив роботу

У Малиновському районному суді Одеси продовжили засідання у справі про розкрадання коштів місцевого бюджету одеським міським головою Геннадієм Трухановим, перерване через повідомлення про замінування.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Раніше відділ комунікації поліції Одеської області інформував, що повідомлення про замінування Малиновського суду надійшло о 15:10 на спецлінію «102». Всі працівники та відвідувачі суду були евакуйовані.

Сьогодні у дебатах виступають адвокати одеського мера та інших фігурантів справи про придбання за завищеною ціною будівлі заводу "Краян".

Як повідомляв Укрінформ, мера Одеси Геннадія Труханова підозрюють в тому, що він і кілька чиновників міськради і підприємців протягом липня-грудня 2016 року заволоділи значними коштами місцевого бюджету при придбанні за завищеною ціною - 185 мільйонів гривень - будівлі збанкрутілого одеського заводу "Краян". Встановлено, що ринкова ціна об'єкта нерухомості становила понад 92 мільйони гривень, а незадовго до придбання мерією будівлі "Краяна" вона була придбана за 11,5 мільйона гривень.

На вчорашньому засіданні прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури попросили призначити Труханову покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією. Для його спільників обвинувачення просить від 7 до 11 років ув'язнення.