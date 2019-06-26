Півсотні дітей із Луганщини відпочили на Чорному морі
Укрінформ
Понад п'ятдесят дітей пільгових категорій зі Чмирівської об’єднаної територіальної громади, Сєвєродонецька, Лисичанська та Попаснянського району протягом майже двох тижнів відпочили на узбережжі Чорного моря.
Відпочивали діти у КП «Дитячий заклад санаторного типу «Лазурит Кемп» та «Веселка» в с. Красне Херсонської області. повідомила пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.
«Велика територія табору з чудовими краєвидами та ігровими майданчиками, проживання в комфортних умовах, смачне та корисне харчування, пляж з теплою водою цілющого лиману, екскурсії, конкурси, ігри та дискотека залишаться назавжди в спогадах дітей», - йдеться у повідомленні.
Відпочинок організовано на запрошення Херсонської обласної державної адміністрації.
Всім дітям на згадку про перебування в таборах подарували сувеніри.
Фото: otdux.com.ua