Суд у справі Труханова перервало “замінування”

У Малиновському районному суді Одеси через повідомлення про замінування перервали засідання у справі про розкрадання коштів місцевого бюджету одеським міським головою Геннадієм Трухановим та його спільниками.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Головуючий суддя зазначив, що попросить правоохоронців першочергово оглянути ту частину будівлі, в якій проводиться засідання, і висловив сподівання, що роботу вдасться невдовзі відновити.

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Як повідомляв Укрінформ, мера Одеси Геннадія Труханова підозрюють в тому, що він і кілька чиновників міськради та підприємців протягом липня-грудня 2016 року заволоділи значними коштами місцевого бюджету при придбанні за завищеною ціною - 185 мільйонів гривень - будівлі збанкрутілого одеського заводу "Краян". Встановлено, що ринкова ціна об'єкта нерухомості становила понад 92 мільйони гривень, а незадовго до придбання мерією будівлі "Краян" вона була придбана за 11,5 мільйона гривень.

На вчорашньому засіданні прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури попросили призначити Труханову покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією. Для його спільників обвинувачення просить від 7 до 11 років ув'язнення.