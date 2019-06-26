Одеську трасу заблокувала перекинута фура
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Укрінформ
На Київщині через дорожньо-транспортну пригоду за участю вантажівки на 65 кілометрі траси Київ-Одеса ускладнився рух транспорту.
Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області на своїй сторінці у Facebook.
“Автопригода, що трапилась на 65 км автодороги М-05 за участю вантажівки та іномарки BMW, спричинила ускладнення руху”, - йдеться у повідомленні.Одеську трасу заблокувала перекинута фура/фото: поліція Київщини, Фейсбук
За попередньою інформацією, водій іномарки BMW X3 при виїзді з другорядної дороги на головну не надав перевагу вантажівці Renault Magnum 480. Водій вантажівки у свою чергу намагався уникнути зіткнення, проте безуспішно. “Як наслідок, Renault перекинувся й зупинився на двох смугах руху одночасно”, - поінформували в поліції.
Водія вантажівки госпіталізовано. На місце ДТП викликали слідчо-оперативну групу для встановлення обставин автопригоди.
Фото: Поліція Київщини, Фейсбук