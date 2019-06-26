Роботу спиртозаводу на Вінниччині заблокували через сморід
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Тростянецька районна державна адміністрація.
«Ще 20 червня обласною комісією із техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення призупинити діяльність Державного підприємства «Тростянецький спиртовий завод» до повного усунення наслідків екологічної катастрофи та вжиття заходів по усуненню всіх недоліків по переробці відходів, а також підготувати відповідні звернення до Міністерства АПК та «Укрспирту» щодо врегулювання даної проблеми. Керівництву ДП «Тростянецький спиртзавод» – забезпечити цілодобову охорону бардополів з метою недопущення потрапляння туди госфекальних стоків та сторонніх відходів. Лабораторному центру МОЗ України, Державній екологічній інспекції у Вінницькій області, Держпродспоживслужбі області здійснити забори проб води та повітря на бардополях і в межах санітарної захисної зони», - йдеться у повідомленні.
Проте, не зважаючи ні на що, робота спиртового заводу не призупинена, рішення не виконуються, зазначили в адміністрації. Нестерпний сморід із бардополів, підсилений червневою спекою, продовжує отруювати життя і здоров'я тростянчан, тому 25 червня обурені жителі вийшли на безстрокову акцію протесту проти діяльності підприємства, яка призвела до екологічної катастрофи, наголосили в райдержадміністрації.
Згідно з повідомленням, попереджувальна акція 25 червня, яка проходила біля прохідної спиртзаводу, також не вплинула на ситуацію, тростянчани перекрили в'їзди і виїзди на підприємство.
Жителі селища Тростянець неодноразово скаржилися на сморід та небезпечні викиди з підприємства з моменту відновлення роботи спиртового заводу у 2015 році.
Під час виробництва на спиртзаводі протягом доби утворюється 700 кубометрів барди – рідких відходів спирту, що доставляється по трубах на поля фільтрації, розташовані на північ від селища. Їх територія – понад 40 гектарів. Щодобово туди закачуються тонни органічних залишків, які гниють. Сморід, який від цього утворюється, зовсім несумісний із безпечною життєдіяльністю населення.
Мешканці райцентру переконані, що оскільки відходи завод не очищує, процес бродіння продовжується, а з підвищенням температури повітря, вітром випаровування приносить до селища та навколишніх сіл. Уникнути неприємних запахів можна за рахунок переробки відходів, чи встановлення біогазової установки.
Фото: Тростянецька районна державна адміністрація