Роботу спиртозаводу на Вінниччині заблокували через сморід

На Вінниччині мешканці селища Тростянець другий день блокують роботу спиртозаводу через сморід відходів виробництва з бардових полів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Тростянецька районна державна адміністрація.

«Ще 20 червня обласною комісією із техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення призупинити діяльність Державного підприємства «Тростянецький спиртовий завод» до повного усунення наслідків екологічної катастрофи та вжиття заходів по усуненню всіх недоліків по переробці відходів, а також підготувати відповідні звернення до Міністерства АПК та «Укрспирту» щодо врегулювання даної проблеми. Керівництву ДП «Тростянецький спиртзавод» – забезпечити цілодобову охорону бардополів з метою недопущення потрапляння туди госфекальних стоків та сторонніх відходів. Лабораторному центру МОЗ України, Державній екологічній інспекції у Вінницькій області, Держпродспоживслужбі області здійснити забори проб води та повітря на бардополях і в межах санітарної захисної зони», - йдеться у повідомленні.

Проте, не зважаючи ні на що, робота спиртового заводу не призупинена, рішення не виконуються, зазначили в адміністрації. Нестерпний сморід із бардополів, підсилений червневою спекою, продовжує отруювати життя і здоров'я тростянчан, тому 25 червня обурені жителі вийшли на безстрокову акцію протесту проти діяльності підприємства, яка призвела до екологічної катастрофи, наголосили в райдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, попереджувальна акція 25 червня, яка проходила біля прохідної спиртзаводу, також не вплинула на ситуацію, тростянчани перекрили в'їзди і виїзди на підприємство.

Жителі селища Тростянець неодноразово скаржилися на сморід та небезпечні викиди з підприємства з моменту відновлення роботи спиртового заводу у 2015 році.

Під час виробництва на спиртзаводі протягом доби утворюється 700 кубометрів барди – рідких відходів спирту, що доставляється по трубах на поля фільтрації, розташовані на північ від селища. Їх територія – понад 40 гектарів. Щодобово туди закачуються тонни органічних залишків, які гниють. Сморід, який від цього утворюється, зовсім несумісний із безпечною життєдіяльністю населення.

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Мешканці райцентру переконані, що оскільки відходи завод не очищує, процес бродіння продовжується, а з підвищенням температури повітря, вітром випаровування приносить до селища та навколишніх сіл. Уникнути неприємних запахів можна за рахунок переробки відходів, чи встановлення біогазової установки.

Фото: Тростянецька районна державна адміністрація