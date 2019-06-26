У Тернополі заборонили продаж алкоголю на свято випускників

Тернопільська міська рада заборонила продаж будь-яких алкогольних напоїв 27 червня з 17.00 до 22.00 - під час відзначення свята випускників.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської міськради.

"27 червня з 17.00 до 22.00 суб’єктам господарювання міста (крім закладів ресторанного господарства) буде заборонено продавати пиво, алкогольні і слабоалкогольні напої та вина столові... Рішення прийняте з метою дотримання громадського порядку під час проведення 27 червня у Тернополі свята «Випускник – 2019»", - йдеться у повідомленні.

Дотримання вимог чинного законодавства та рішення міської ради забезпечуватиме управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради, а також Тернопільський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.