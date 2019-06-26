Неповнолітню рівнянку визнали винною в адмінпорушенні через плакат про імпічмент

"Суд визнав винною 16-річну Дар’ю Коцюрубу у адміністративному правопорушенні, яке мало місце 25 травня. Нагадаємо, вона із товаришем у центрі міста тримали плакати, на одному з яких, зокрема, був напис "імпічмент Президенту". Поліція тоді запросила їх у відділок та склала протокол за неповідомлення відповідним органам при проведенні мітингів і демонстрацій. Також протокол склали і на матір неповнолітньої", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, справа набула резонансу і за межами області, була реакція Президента Зеленського, а правозахисники заявили, що порушення як такого у діях молодих людей немає, адже повідомляти органам влади про мирні акції є не обов’язком, а правом.

Однак, як розповіла Суспільному матір Дар’ї Наталія, у Рівненському міському суді – іншої думки. Рішення там ухвалили ще 13 червня.

"Була в суді, забрала рішення судді Діонісьєвої. У нас – попередження, штрафу немає. Але ми будемо подавати апеляцію і доводити невинуватість. По моїй справі (неналежне виховання – ред.) – то її перенесли", – зазначила вона.

Жінка додала, що товариша Дар’ї Романа суд також визнав винним.

Видання також нагадує, що міський суд Рівного визнав Дар’ю Коцюрубу винною і в розклеюванні листівок, які у поліції назвали агітацією без вихідних даних. У цій справі стався конфуз: матері дівчини спочатку в суді дали постанову про те, що дівчину визнали невинуватою, а згодом, коли у поліції оприлюднили іншу постанову, де дівчина визнана винною, в суді зазначили, що помилились працівники та помилково надіслали проєкт постанови, а не прийняте суддею рішення.

Як повідомлялося, Дар'я Коцюруба із товаришем у центрі Рівного тримали плакати, на одному з яких, зокрема, був напис "імпічмент Президенту". Поліція тоді запросила їх у відділок та склала протокол за неповідомлення відповідним органам при проведенні мітингів та демонстрацій. Також протокол склали і на матір неповнолітньої.

Зі свого боку, Президент Зеленський, реагуючи на цей інцидент, закликав МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо вони не порушують правопорядок.

Фото: rv.suspilne.media