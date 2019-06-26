У Карпатах через дощі обвалився міст, два села відрізані від дороги

«… Внаслідок інтенсивних опадів, які спостерігалися 23 та 24 червня на території Косівського району, відбулося підняття рівня води в місцевому потічку Рушір, який впадає в р. Лючка у вищезазначеному населеному пункті, в результаті чого відбулося просідання та часткове обвалення автомобільного мосту через місцевий потічок Рушір в с. Люча на автодорозі місцевого значення. В зв’язку з цим частково відсутній під’їзд до с. Космач (кількість населення 6054) та присілка Люча-Рушір (кількість населення 1360), об’їзд є через с. Прокурава (близько 35 км)», - йдеться у повідомленні.

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Наразі місцева влада вживає заходів для відновлення автомобільного сполучення з населеними пунктами Косівського району.

Як повідомлялося, учора, 25 грудня, у Богородчанському районі Прикарпаття сильні дощі пошкодили 15 автомобільних мостів та 6 пішохідних.