Українців попереджають про небезпечний підйом води на Дунаї

“За прогнозом Укргідрометцентру, 26 червня, внаслідок згінно-нагінних явищ, на українській ділянці Дунаю у створі гідрологічного поста Вилкове очікується підвищення рівня води до небезпечної відмітки у 155 см над нулем поста (станом на 8 год. 25 червня – 149 см). При цьому спостерігатиметься підтоплення низинних незаселених ділянок міста. Без негативних наслідків”, - йдеться у повідомленні.

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Крім того, 26 червня на Днiстрі у створi гiдрологiчного поста "Залiщики" (Тернопiльська обл.) очiкується проходження максимуму дощового паводку висотою 440-470 см над нулем поста (рiвень води на 08 год 25 червня дорiвнює 332 см), максимальна витрата води в межах 750 - 850 м3/с. Без негативних наслідків.