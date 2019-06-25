На Рівненщині загасили пожежу на сміттєзвалищі

Рятувальники ліквідували пожежу на сміттєзвалищі на території Шпанівської сільської ради у Рівненській області.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Рівненській області.

“Станом на 07:22 пожежу локалізовано, о 15: 00 - ліквідовано”, - йдеться у повідомленні.

До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 3 одиниці спецтехніки та 18 осіб особового складу.

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Як повідомлялося, повідомлення про пожежу на сміттєзвалищі на території Шпанівської сільської ради, яке належить КАТП-1728, надійшло 25 червня о 04:45. Вогонь охопив площу 0,5 га.