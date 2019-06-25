Транспортна вирва Сухого порту

Жителі передмістя Одеси не пропускають фури в порт, до акції протесту долучилися активісти 5 селищ

На околицях Одеси перекриті дороги, що ведуть в Сухий порт – термінал одеського морського порту. На акції протесту одночасно вийшли мешканці п'яти селищ. Протести проти проїзду фур, які розбивають дороги і створюють небезпеку для дітей, тривають вже кілька тижнів.

Як повідомляє Укрінформ, наразі на в'їзді і виїзді з об'їзної дороги спостерігаються величезні затори, водії стоять по кілька годин. При цьому мітингувальники пропускають легковий, пасажирський і службовий транспорт.

Під Одесою масові перекриття доріг / Фото Ніни Ляшонок

За словами протестуючих мешканців села Усатове, вже більше 4-х років через їхній населений пункт вдень і вночі їдуть навантажені фури. З дня на день в Сухий порт — внутрішній термінал, пов'язаний сполученням з морським портом, повезуть зі всієї України зерно, а це означає, що транспортний потік збільшиться.

“Ми багато разів були на прийомі в облраді і райраді, писали заяви, однак жодної реакції так і не дочекалися. Місяць тому перекрили вулицю Грушевського. Машини пішли по інших вулицях; довелося перекрити об'їзну дорогу. Сьогодні нас підтримали жителі навколишніх сіл", – розповіла одна з жінок, які чергували на дорозі.

У понеділок, 24 червня, питання про блокування доріг на апаратній нараді підняла депутатка міськради Антоніна Наконечна.

“Я спілкувалася з протестувальниками і попросила їх розблокувати рух, адже альтернативну дорогу в Сухий порт будують і без протестів, але на її створення потрібен час. Але досягти розуміння не вдалося, обстановка з кожним днем загострюється. Дійшло до бійки між мітингувальниками та далекобійниками, під час якої постраждало кілька людей, а також були побиті автомобілі», – розповіла Антоніна Наконечна.

Віце-мер Анатолій Орловський доручив представникам міського департаменту транспорту у супроводі патрульної поліції шляхом переговорів залагодити конфлікт між мешканцями та далекобійниками в районі дороги в Сухий порт. Але поки це ні до чого не призвело. Навпаки, люди перекрили вже п'ять доріг. Вони ходять по переходах з плакатами, вимагаючи будівництва окремої магістралі для великогабаритних вантажівок.

За мітингувальниками спостерігають співробітники поліції, щоб попередити конфлікти між ними та водіями.

Акцію активно коментують користувачі соцмереж.

“Усі ці мітинги, як завжди, кимось спонсоруються. Комусь це вигідно, щоб був безлад, активісти на цьому заробляють гроші", – пише Світлана С.

“Перекрити фурами усі під'їзди до Усатового. День-два посиділи би без хліба, води, маршруток, перехотілося б перекривати дороги", – пропонує свій варіант вирішення проблеми Микола П.

Мешканка селища Усатове зі свого боку відповідає: "А поживіть ви в цьому пеклі"!

Але більшість одностайна: потрібна нормальна об'їзна дорога.

"У Хмельницькому і Тернополі нормальна об'їзна дорога, а в мільйонній Одесі – одна смуга в одну сторону, просто жесть", – обурюється Володимир Григорович.

“Машин хоч греблю гати, а лише одна смуга. Де наші депутати, вони думають про щось інше", – чи то питає, чи то стверджує Анатолій Ш.

Користувачі нагадують, що дорогу влада обіцяла побудувати давно.

Складна ситуація з проїздом великовантажного транспорту в Одеський морський торговельний порт склалася не сьогодні. Як стверджує Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України, ще понад 10 років тому під час реалізації інвестиційного проекту "Сухий порт" керівництво порту та ТОВ "Євротермінал" гарантували завершення будівництва естакади з порту до об'їзної дороги, що "зняло б напругу з інтенсивним рухом великовантажних машин поблизу житлових будинків".

До речі, сам проект вийшов крутим. Його реалізовували за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку для забезпечення транспортних зв'язків між Європою та Азією (в рамках Міжнародного транспортного коридору №9). На території загальною площею 42 га сьогодні функціонують накопичувальний транзитний майданчик, вантажний митний комплекс, перша в Україні вільна митна зона, спеціальний проект «Автохаб» і єдиний в Україні «Сухий порт».

Тільки от з дорогою поки не склалося. Щоб дістатися до "Сухого порту", навантажені фури їдуть через селища Одещини, знищуючи і без того не найкращого стану дороги.

Тому на конференції, що відбулася 6 червня в Одесі, Асоціація звернулася з листом до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який перебував там з офіційним візитом.

«Питання безперебійного здійснення міжнародних перевезень через найбільший в Україні морський порт не вирішене. Країна продовжує втрачати привабливість як транзитна держава, національні експортери та імпортери, міжнародні автомобільні перевізники зазнають непоправних збитків і втрачають свою конкурентоспроможність на міжнародних ринках. Місцеві органи і Міністерство інфраструктури самоусунулися від вирішення цієї проблеми», — йдеться в документі.

Чи буде реакція на це звернення, і яка, – невідомо.

Ну а поки народ, у якого урвався терпець, перекриває дороги, адміністрація Одеського морського порту відзвітувала, що завдяки зростанню вантажообігу у січні-травні ц. р. доходи адміністрації Одеського порту перевищили плановий показник.

«З початку року спостерігається позитивна динаміка перевалки зерна, чорних металів, контейнерів, - зауважує начальник ОФ ДП «АМПУ» Ігор Ткачук. – Зокрема, обсяг перевалки зернових виріс більше, ніж на півмільйона тонн. Завдяки збільшенню вантажообігу ми змогли наростити й наші фінансові показники, доходи адміністрації порту у січні-травні цього року за оперативними даними складають майже півмільярда гривень, що на 10 відсотків вище від запланованого», – йдеться у звіті, розміщеному в соцмережі Facebook.

Так і живемо: доходи окремо, дороги — окремо.

Ольга Коростельова