Сильні дощі пошкодили шість пішохідних мостів та 15 переїздів на Прикарпатті

У Богородчанському районі, що в Івано-Франківській області, сильні дощі пошкодили два автомобільні залізобетонні переїзди, 13 дерев’яних переїздів та шість пішохідних мостів. Найбільше постраждали села Кричка, Маркова та Манява.

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

«У ніч на 24.06.2019 в населених пунктах с. Кричка, с. Маркова, с. Манява Богородчанського р-ну в наслідок сильних проливних дощів відбувся підйом рівнів води в місцевих потічках в результаті чого на окремих ділянках пошкоджено покриття комунальних доріг... Депутатським корпусом за результатами дворових обходів встановлено пошкодження 2 автомобільних залізобетонних переїздів, 30 м берегу потічка, а також 13 дерев’яних переїздів та 6 дерев’яних пішохідних мостиків через потічки до приватних дворогосподарств», - повідомляє управління ОДА.

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За їхньою інформацією, у селі Кричка дощі підтопили три домогосподарства, житловий будинок, три дворові газопроводи та стовп лінії електропередач.

Наразі електропостачання відновлено у повному обсязі, без газу залишається 290 абонентів.