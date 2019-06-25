Під час стрільб на полігоні поранили підлітка, ДБР з’ясовує обставини

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтава, розслідують обставини поранення 15-річного хлопця неподалік навчально-тренувального полігону у с. Партизанське Дніпропетровської області.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

"За попередньою інформацією, 24 червня близько 11 години під час навчально-тренувальних стрільб із автоматичної зброї курсантів 1 курсу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ хлопець 2004 року народження отримав вогнепальне поранення в область правого стегна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на даний час хлопець прооперований у Дніпропетровській обласній дитячій лікарні, йому видалили кулю з правого стегна. Кістки не пошкоджені і життю загроз немає.

Нині триває комплекс невідкладних слідчих дій, а також з’ясовується за яких обставин потерпілий опинився на лінії вогню.

Досудове розслідування розпочато по факту недбалості службових осіб Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ під час організації проведення навчально-тренувальних стрільб (ч. 1 ст. 367 Кримінального Кодексу України).

Крім того, слідчі перевірять та дадуть правову оцінку діям осіб, що організували перебування дітей поблизу полігону МВС.

Винним загрожує покарання у вигляді обмеженням волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Фото: ДБР