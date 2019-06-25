У Харкові невідомі підірвали банкомат

У Харкові вночі невідомі особи підірвали банкомат, розташований у продовольчому магазині, сума збитків встановлюється.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

“Подія сталася близько 3:00 по проспекту Перемоги. За адресою виїжджали працівники слідчо-оперативної групи Шевченківського відділу поліції, фахівці вибухотехнічного управління обласного главку поліції. Оглядом місця події було встановлено, що невідомі особи підірвали банкомат, розташований у продовольчому магазині. За висновками вибухотехників, всередині банкомату стався вибух газоповітряної суміші. Речові докази вилучено”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у результати події ніхто з громадян не постраждав. Сума збитків, завданих банківській установі, наразі встановлюється.

Факт події зареєстровано в Журналі єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання щодо її кваліфікації за Кримінальним кодексом України. Усі обставини з’ясовуються.