В Україні утримається надзвичайна пожежна небезпека

В Україні утримається надзвичайна пожежна небезпека

Укрінформ
В Україні 25-27 червня, крім західних та більшості районів Житомирської області, утримається надзвичайна пожежна небезпека.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

“За прогнозом Укргідрометцентру, 25-27 червня в Україні, крім західних та більшості районів Житомирської області, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека”, - йдеться у повідомленні.

Читайте також: В Україні на вихідні оголосили надзвичайну пожежну небезпеку

По Києву та Київській області 25-27 червня утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-