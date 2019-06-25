В Україні утримається надзвичайна пожежна небезпека
Укрінформ
В Україні 25-27 червня, крім західних та більшості районів Житомирської області, утримається надзвичайна пожежна небезпека.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
“За прогнозом Укргідрометцентру, 25-27 червня в Україні, крім західних та більшості районів Житомирської області, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека”, - йдеться у повідомленні.
По Києву та Київській області 25-27 червня утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.