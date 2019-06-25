Спека починає спадати: в Україні сьогодні до 29°

У вівторок, 25 червня, у південній частині України очікуються грози, град та шквали, на решті території без опадів.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"25 червня в Україні мінлива хмарність, у південній частині грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий). Температура вдень 24-29°, у південній, східній частині та на Закарпатті 30-34°", - зазначається у повідомленні.

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У Києві та області 25 червня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура 27-29°.