На Луганщині після купання у озері залишаються у лікарні 13 дітей

У Рубіжному Луганської області станом на ранок 25 червня у лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт залишаються 15 осіб, з них 13 дітей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

“У Рубіжанській міській лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт залишаються госпіталізованими 15 осіб (з них 13 дітей), які протягом 15-17 червня відпочивали на пляжі "Малібу" та купались в озері Пісочне у м. Рубіжне”, - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, 17-18 червня до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано 27 осіб, з них 22 дитини. Усі вони 15-17 червня відпочивали на пляжі “Малібу” та купались в озері Пісочне. 21 червня кількість людей збільшилось до 40 осіб. Поліція відкрила два провадження.