На 200 балів ЗНО на Донеччині склали вже сім випускників

Сім випускників шкіл із Маріуполя, Бахмута, Волновахи, Слов’янська, Краматорська та Покровська склали ЗНО з найвищим показником, набравши по 200 балів.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної обладміністрації Олександр Куць.

«Вже семеро випускників з Донеччини отримали найвищий бал ЗНО», - написав очільник області.

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Він зазначив, що Костянтин Мідловець із Маріупольської школи №53 та Дмитро Палагута з Покровського НВК №1 отримали по 200 балів ЗНО з хімії. Раніше Анастасія Денисенко (Волноваха, школа №5) та Софія Персань (Маріуполь, школа №69) відмінно склали ЗНО з української мови та літератури; Данило Батіщев (Слов’янськ, школа №15) - з англійської мови, а Марія Пятенко (Бахмут, школа №5) та Мирослава Чумак (Краматорськ, школа №33) - з біології.