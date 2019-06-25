На 200 балів ЗНО на Донеччині склали вже сім випускників

На 200 балів ЗНО на Донеччині склали вже сім випускників

Укрінформ
Сім випускників шкіл із Маріуполя, Бахмута, Волновахи, Слов’янська, Краматорська та Покровська склали ЗНО з найвищим показником, набравши по 200 балів.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної обладміністрації Олександр Куць.

«Вже семеро випускників з Донеччини отримали найвищий бал ЗНО», - написав очільник області.

Читайте також: ЗНО починається 21 травня тестуванням з математики

Він зазначив, що Костянтин Мідловець із Маріупольської школи №53 та Дмитро Палагута з Покровського НВК №1 отримали по 200 балів ЗНО з хімії. Раніше Анастасія Денисенко (Волноваха, школа №5) та Софія Персань (Маріуполь, школа №69) відмінно склали ЗНО з української мови та літератури; Данило Батіщев (Слов’янськ, школа №15) - з англійської мови, а Марія Пятенко (Бахмут, школа №5) та Мирослава Чумак (Краматорськ, школа №33) - з біології.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-