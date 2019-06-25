Сєвєродонецька ТЕЦ може залишитися взимку без газу

На селекторній нараді щодо опалювального сезону під головуванням віцепрем’єра Геннадія Зубка заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко порушив питання дефіциту вугілля на Луганській ТЕС.

Про це повідомляє прес-служба Луганської ОДА.

«Клименко на порядок денний виніс питання щодо ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ». А саме, що підприємство не зможе отримати номінації природного газу через низький рівень розрахунків за спожитий природний газ. Щоб врегулювати цю проблему необхідно знизити мінімально необхідний рівень розрахунків до 60% у наступному опалювальному сезоні 2019-2020», - зазначив Клименко.

ТЕЦ, яка свого часу виробляла електро- й теплову енергію для хімічного гіганту «Азот», останніми роками забезпечує теплопостачання приблизно половини осель у Сєвєродонецьку, і в неї постійно виникають фінансові проблеми.

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Крім того, Клименко повідомив, що з початку червня російська залізниця не підтверджує відвантаження вугілля на адресу Луганської ТЕС через невидачу квот на постачання. Станом на 13 червня запасів вугілля залишалось 108 тисяч тон.

Як зазначається, Геннадій Зубко взяв питання на особистий контроль.