На Донеччині працюють 96 молодіжних центрів - Куць

У Донецькій області працюють 96 молодіжних центрів, з яких 25 створено у 2018 - 2019 роках за рахунок коштів з обласного та місцевих бюджетів.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Олександр Куць.

«За проєктом «Гідна країна для гідних людей» у 2018 - 2019 роках за рахунок коштів з обласного та місцевих бюджетів створили 25 молодіжних центрів. Загалом в області працює 96 таких закладів», - написав очільник області.

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Він відзначив, що в цих центрах молодь робить перші кроки до підприємництва та активного громадського життя.