На Донеччині працюють 96 молодіжних центрів - Куць
Укрінформ
У Донецькій області працюють 96 молодіжних центрів, з яких 25 створено у 2018 - 2019 роках за рахунок коштів з обласного та місцевих бюджетів.
Про це у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Олександр Куць.
«За проєктом «Гідна країна для гідних людей» у 2018 - 2019 роках за рахунок коштів з обласного та місцевих бюджетів створили 25 молодіжних центрів. Загалом в області працює 96 таких закладів», - написав очільник області.
Він відзначив, що в цих центрах молодь робить перші кроки до підприємництва та активного громадського життя.