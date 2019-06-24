У Сумах збирають підписи за відставку заступника мера, який влаштував ЛГБТ-скандал

Сумчани збирають підписи за відставку заступника мера Максима Галицького, який зневажливо поставився до ЛГБТ-спільноти.

Така петиція розміщена на сайті Сумської міськради, автором якої є сумчанка Ольга Панфілова.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дорогі сумчани! Прошу вас підтримати цю петицію і усім разом вимагати від міського голови м. Суми Олександра Лисенка негайного звільнення з посади його заступника Максима Галицького», - йдеться у петиції.

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Як пише авторка петиції, Галицький, якого жителі Сум найняли працювати в органі місцевого самоврядування, відкрито нехтує законом, правами людини і знущається з пам'яті жертв нацистського режиму.

Відтак у петиції вимагають негайно звільнити Максима Галицького з посади заступника міського голови, чому, як зазначає Панфілова, має передувати його публічне вибачення перед громадою міста Суми і усіма українцями, яких він образив. В разі ж відмови за свого заступника це має зробити мер м. Cуми Лисенко.

«Якщо М.Галицький продовжить працювати на своїй посаді, це буде показником того, що Олександр Лисенко підтримує його позицію», - йдеться у петиції.

Для того, щоб вона стала предметом розгляду, законодавством відпущено 45 днів.

Станом на 15:00 24 червня її підтримали 63 сумчан, загалом же треба підтримка як мінімум 250 містян.

Як повідомлялося, 22 червня Галицький на своїй сторінці у Facebook написав: «ЛГБТ – прайд здорової людини. Вірю – не за горами той час, коли т. зв. прайди виглядатимуть саме так», - проілюструвавши свій допис фото полонених з німецького концтабору.

Реагуючи на цей пост, прокуратура Сумської області відкрила кримінальне провадження за фактом «умисних дій, спрямованих на розпалення національної, расової чи релігійної ворожнечі».

Слідство веде головне управління Нацполіції Сумської області.