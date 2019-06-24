На Дніпропетровщині створили майданчик для спілкування бізнесу, фермерів та громад

На Дніпропетровщині створили унікальний майданчик «ОТГ бізнес-архітектура» для спілкування бізнесу, фермерів та громад.

Про це у понеділок, 24 червня, повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної ради.

«Це майданчик, де представники громад спілкуватимуться з представниками бізнесу та зможуть презентувати свої проекти, на які може заходити бізнес і розвиватися саме в тій громаді, в якій бізнесу буде цікаво», - пояснив заступник голови Дніпропетровської обласної ради Мгер Куюмчян.

Зазначається, що керівники громад, фермерських господарств та підприємств малого та середнього бізнесу області отримали на презентації-ярмарку «ОТГ бізнес-архітектура» інструменти для пошуку нових партнерів або ринків збуту, освоєння сучасних технологій для свого виробництва, деталі про пільгові кредити та гранти, демонстрацію інвестиційної привабливості і територій, і підприємств.

На заході започатковано й ділові зв’язки.

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В обласній раді вважають, що такий захід допоможе підприємцям, в тому числі в агросфері, стати справжніми партнерами, спільно вдосконалювати простір навколо себе.

Організатори майданчика КП «Центр підтримки малого та середнього бізнесу» облради у перспективі планують зробити проект міжобласним, аби розширити співробітництво та тісну співпрацю із сусідніми регіонами.