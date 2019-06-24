На Донеччині дистанційно навчаються понад три тисячі школярів з ОРДЛО

На Донеччині понад 3 тисячі школярів з тимчасово окупованих територій дистанційно здобувають освіту в 10 школах регіону.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Олександр Куць.

«У загальноукраїнський освітній процес залучаємо і дітей з тимчасово окупованої території, надаючи їм можливість отримати українські атестати та вступати до українських вишів. В області працює 10 шкіл з дистанційною освітою, де здобувають освіту понад 3000 школярів з тимчасово окупованих територій», - повідомив очільник області.

Він зазначив, що на базі закладів вищої освіти Донеччини з червня розпочали роботу 29 освітніх центрів «Донбас-Україна». Завдяки їм абітурієнти з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей мають можливість вступити за пільговими умовами до українських вишів та отримати освіту державного зразка.