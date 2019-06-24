У Вугледарі страйкують шахтарі - вимагають виплатити зарплатні борги

У Вугледарі на Донеччині гірники шахтоуправління «Південнодонбаське №1» протестують, не спускаються в шахту, вимагаючи погасити заборгованість із заробітної плати.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Сьогодні, 24 червня, голова первинної профспілкової організації НПГУ ДП ШУ «Південнодонбаське №1» Евген Марусенко, повідомив що гірники продовжують акцію протесту і відмовляються спускатися в шахту. На підприємстві зупинено видобуток вугілля і його відвантаження. Шахтарі вимагають виплатити накопичену заборгованість із заробітної плати та повернути на підприємство кошти у розмірі 200 млн грн за раніше надане паливо на ДП «Держвуглепостач», - написав Волинець.

Він додав, що за словами Марусенка, працівники доведені до відчаю, і акція протесту буде тривати до тих пір, поки їм не повернуть зароблені кошти.

Волинець зазначив, що Марусенко також повідомив, що генеральний директор підприємства Володимир Коломієць поїхав до Києва, сьогодні у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості буде порушено питання щодо погашення заборгованості із заробітної плати.

«Наразі шахта працює в режимі підтримки життєзабезпечення (провітрювання, відкачування води та контроль за рудничною атмосферою)», - написав Волинець.

Як повідомляв Укрінформ, 23 червня гірники шахти «Південнодонбаська №1» перекрили трасу біля Вугледара з вимогою виплатити 35 мільйонів гривень заборгованості із заробітної плати.