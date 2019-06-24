Прокуратура оскаржила домашній арешт копа, підозрюваного у побитті Комарніцького

Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для поліцейського, якого підозрюють у завданні тілесних ушкоджень соратнику Гриценка Олександру Комарніцькому, оскаржили.

Про це на брифінгу щодо ситуації з Олександром Комарніцьким, заявив голова Нацполіції Сергій Князєв, передає кореспондент Укрінформу.

"Вчора місцевий суд визначався з мірою запобіжного заходу. Нещодавно закінчив спілкування з процесуальним керівником, який наглядає за додержанням слідства, у ході розслідування цього провадження. Хочу вам доповісти, що звернулися сьогодні в апеляційний суд щодо оскарження вчорашнього рішення суду щодо міри запобіжного заходу", - сказав Князєв.

Він запевнив, що “ми максимально сприяємо ходу розслідування даного кримінального провадження”. “Мною направлений на постійній основі сюди заступник начальника Департаменту внутрішньої безпеки полковник Пилипенко, який очолює групу поліцейських, яких залучили до виконання доручень у розслідуванні цього провадження”, - додав очільник НПУ.

Він також висловив співчуття сім’ї загиблого. “Ми докладаємо максимальні зусилля, щоб розслідування було прозоре, щоб було швидке і якісне розслідування”, - зазначив Князєв.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, процесуальний керівник у кримінальному провадженні клопотав перед Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області про обрання підозрюваному поліцейському запобіжного заходу взяття під варту.

“Судом обрано йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю. Прокуратура Вінницької області не погодилась з таким рішенням суду, тому подала апеляцію - наполягає на обранні підозрюваному запобіжного заходу у виді взяття під варту”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше у Вінниці поліція зупинила чоловіка, у якого було виявлено гранату РГД-5 із запалом. Співробітник поліції попросив одного з перехожих бути присутнім під час слідчих дій у якості понятого. На що вінничанин відмовився та некоректно висловився.

Зав'язався словесний конфлікт, поліцейський застосував фізичну силу, чоловік упав та вдарився головою об асфальт. Співробітник поліції надав першу медичну допомогу та викликав швидку. Потерпілий був госпіталізований.

3 червня лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко звинуватив поліцейських у побитті свого соратника у Вінниці Олександра Комарніцького, яке трапилося 11 червня.

23 червня у вінницькій лікарні, не вийшовши з 12-денної коми, Комарніцький помер.

Також було повідомлено про підозру співробітнику вінницької поліції, який перевищив службові повноваження, застосувавши силу до Комарніцького. Від службових обов’язків відсторонені четверо керівників поліції Вінниччини.

Суд відправив цього поліцейського під домашній арешт.

Вдова Комарніцького заявила, що позиватиметься до поліції.