Герб Тернополя підняли на Евересті

Український альпініст Віталій Козубський підкорив найвищу гору планети – Еверест із гербом Тернополя

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської міської ради.

«Хоч я і живу зараз у Києві, до сьомого класу я навчався у 20-ій школі Тернополя та вважаю його своєю малою Батьківщиною і люблю це місто. Тому і взяв з собою символ Файного міста», - розповів Козубський.

За інформацією міськради, на згадку про те, що герб Тернополя був успішно піднятий на висоті 8848 метрів над рівнем моря, альпініст особисто прибуде до Тернополя та вручить цей символ місту.

За всю історію альпіністських сходжень на вершині Евересту побували 27 українців, у тому числі троє жінок.

Фото: Тернопільська міськрада