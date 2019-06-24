Під судом у Лозовій вимагають покарати спортсмена, підозрюваного у вбивстві військового

Уранці в понеділок, 24 червня, в місті Лозова Харківської області біля будівлі суду зібралися небайдужі люди, щоб підтримати сім'ю військовослужбовця Максима Кібалка.

30-річний хлопець помер, не приходячи до тями, в реанімації місцевої лікарні, після того як його вдарив президент лозівської Федерації вільної боротьби і зять місцевого чиновника Артем Песиголовцев. Як передає "Город Х", трагедія сталася 20 червня.

«Максим після служби зайшов у гості до брата і матері, стояв палив на балконі. Артем проходив повз з дівчиною. Та махнула чи щось сказала Максиму і він відповів. Тоді Артем викликав Максима з квартири на розмову. Він вийшов, і той завдав йому удару, після якого Максим впав і вдарився об камінь головою. Від удару він втратив свідомість і ще день пролежав у комі. Врятувати хлопця медикам не вдалося ", - йдеться в публікації.

Речник Лозівської поліції Анастасія Василенко повідомила, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

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Після пригоди пройшло одне судове засідання щодо обрання запобіжного заходу, але затримувати Песиголовця не стали, оголосили в суді перервау і відпустили до понеділка, 24 червня. Мешканці Лозової домовилися в соцмережах прийти цього дня до будівлі суду.

Однак тут на присутніх активістів і представників ЗМІ очікував сюрприз. "Прес-служба Лозівського міськрайонного суду доповіла, що справа Максима Кібалка до них не надходила і зараз вона знаходиться у прокурора», - передає телекомпанія «Сігма» з місця події.

Укрінформ вирішив уточнити в прокуратурі Харківської області, де насправді знаходиться справа Артема Песиголовця.

Речник прокурора Віта Дубовик відповіла, що вона в суді.

«Особі оголошено підозру ще на тому тижні. І клопотання було в суді ще в п'ятницю. Просто розпорядник не перевірила і сказала ... Звичайна службова недбалість. Зараз вже мали розпочатися слухання. Ми вимагаємо утримання під вартою», - наголосила Дубовик.

Фото: Город X