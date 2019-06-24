Під судом у Лозовій вимагають покарати спортсмена, підозрюваного у вбивстві військового
30-річний хлопець помер, не приходячи до тями, в реанімації місцевої лікарні, після того як його вдарив президент лозівської Федерації вільної боротьби і зять місцевого чиновника Артем Песиголовцев. Як передає "Город Х", трагедія сталася 20 червня.
«Максим після служби зайшов у гості до брата і матері, стояв палив на балконі. Артем проходив повз з дівчиною. Та махнула чи щось сказала Максиму і він відповів. Тоді Артем викликав Максима з квартири на розмову. Він вийшов, і той завдав йому удару, після якого Максим впав і вдарився об камінь головою. Від удару він втратив свідомість і ще день пролежав у комі. Врятувати хлопця медикам не вдалося ", - йдеться в публікації.
Речник Лозівської поліції Анастасія Василенко повідомила, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).
Після пригоди пройшло одне судове засідання щодо обрання запобіжного заходу, але затримувати Песиголовця не стали, оголосили в суді перервау і відпустили до понеділка, 24 червня. Мешканці Лозової домовилися в соцмережах прийти цього дня до будівлі суду.
Однак тут на присутніх активістів і представників ЗМІ очікував сюрприз. "Прес-служба Лозівського міськрайонного суду доповіла, що справа Максима Кібалка до них не надходила і зараз вона знаходиться у прокурора», - передає телекомпанія «Сігма» з місця події.
Укрінформ вирішив уточнити в прокуратурі Харківської області, де насправді знаходиться справа Артема Песиголовця.
Речник прокурора Віта Дубовик відповіла, що вона в суді.
«Особі оголошено підозру ще на тому тижні. І клопотання було в суді ще в п'ятницю. Просто розпорядник не перевірила і сказала ... Звичайна службова недбалість. Зараз вже мали розпочатися слухання. Ми вимагаємо утримання під вартою», - наголосила Дубовик.
Фото: Город X