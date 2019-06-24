У Харкові та Вінниці шукають вибухівку у вишах і готелях

Поліцейські у Харкові перевіряють інформацію про замінування двох вищих навчальних закладів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"Повідомлення про закладення вибухівки в навчальних закладах на вулиці Маршала Бажанова та проспекті Науки надійшло до поліції 24 червня. За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз проводиться евакуація громадян. Триває огляд приміщень та прилеглої території.

Водночас у Вінниці поліція перевіряє повідомлення про замінування двох навчальних закладів та трьох готелів, повідомили кореспондентові Укрінформу у відділі комунікацій ГУ НПУ у Вінницькій області.

«Сьогодні уранці до Вінницького аграрного університету, технічного коледжу і трьох готелів надійшли листи із повідомленням про те, що в них закладено вибухівку. Зловмисники діють за схемою, згідно з якою «відпрацьовують» Вінницю уже тривалий час – шлють повідомлення на електронні скриньки закладів. Наразі усі відповідні служби перевіряють ці повідомлення», - поінформували у відомстві.

Тут додали, що окрім вказаних вишів повідомлення про замінування надійшло й до вінницьких готелів «Marsen», «SmartApart» та «Hotel France».

У всіх зазначених закладах працюють вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативні групи поліції, рятувальники, медики.