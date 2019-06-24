На Донеччині рятувальники за добу здійснили підвоз понад 100 тонн води населенню міст та селищ, що залишились без водопостачання.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.

«Протягом 23 червня підвоз води здійснювався у Костянтинівському районі та на території Торецької міської ради. Загалом рятувальники забезпечили населення 49,9 тоннами питної та 54,4 тоннами технічної води», - йдеться у повідомленні.

У Костянтинівський район і Торецьк за вихідні підвезли понад 100 тонн води Фото: ДСНС

Зазначено, що рятувальники ДСНС за допомогою автоцистерн здійснюють підвоз води населенню у зв’язку із тим, що у ряді населених пунктів Донецької області відсутнє централізоване водопостачання та спостерігаються перебої у подачі води.