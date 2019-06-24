У Вінниці пікетуватимуть поліцію через загибель побитого копами Комарніцького

Чоловік помер у неділю, по обіді. Він так і не повернувся до тями після 12-денної коми. В такому стані вінничанин перебував після тримання травм, завданих оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Київського відділення поліції.

Згідно з офіційною версією правоохоронців, «11 червня близько 23 години під час документування вчинення правопорушення, а саме факту незаконного зберігання гранати РГД-5 жителем м. Вінниці, оперуповноважений сектору кримінальної поліції Київського відділення поліції звернувся до перехожого з проханням бути присутнім як понятий. У відповідь чоловік відреагував агресивно та спровокував конфлікт, в ході якого він отримав тілесні ушкодження».

У цьому ж повідомленні ГУ Нацполіції у Вінницькій області, яке з’явилося уранці наступного дня після інциденту, також ішлося, що поліцейський надав потерпілому невідкладну медичну допомогу та викликав швидку для подальшої його госпіталізації. І що за даним фактом проводиться службове розслідування, а працівник сектору кримінальної поліції та керівник Київського відділення поліції відсторонені від виконання службових обов’язків на період проведення розслідування. Інформація про подію була направлена до Державного бюро розслідувань.

Щоправда, поліція не повідомляла ані про особу постраждалого та його кривдника, ані про тяжкість отриманих ним травм.

Власне, історія могла б залишитися без особливого розголосу, якби не партійна приналежність Олександра Комарніцького, - він виявився членом «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка. І саме його пост у Facebook спричинив суспільний резонанс, адже допис розвінчував образ неадекватного “дебошира”, що конфліктує з поліцією, який мимохіть складався після знайомства з повідомленням поліції. Так, Гриценко 13 червня написав: «Олександр Комарніцький, наш партієць з Вінниці, спокійна врівноважена людина. Яку місцеві поліцейські по-звірячому побили прямо на автобусній зупинці. Кулаками і ногами по голові. Численні переломи черепа, перебуває у реанімації без ознак свідомості. За що побили? Хотіли прямо з вулиці залучити його понятим нібито по якійсь справі про вилучення у когось зброї, а Олександр відмовився, бо не мав до того жодного стосунку і поспішав додому за годину до півночі. Поліцейські кажуть, нібито він їм погрожував і хотів побити... Не вірю! Знаю Олександра добре, він був і делегатом з’їзду партії - спокійна відповідальна людина. Слідчі ДБР порушили проти поліцейських справу, побачимо - розслідують чесно чи прикриють садистів у погонах (один з них, як виявилося, титулований самбіст)».

Раніше, 12 червня, ДБР повідомило, що слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливого необережного нанесення тяжкого тілесного ушкодження працівником поліції під час несення служби (ст. 128 Кримінального кодексу України).

Тривають невідкладні слідчі дії. У разі доведення вини, поліцейському загрожує покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років».

Як повідомив у неділю, 23 червня, Департамент комунікації Національної поліції України, напередодні співробітнику вінницької поліції було оголошено про підозру. Окрім того, за розпорядженням голови Національної поліції Сергія Князєва від службових обов’язків відсторонені четверо керівників поліції Вінниччини, готуються документи на звільнення заступника начальника поліції Вінницької області.

Згідно з цим повідомленням, за фактом було розпочато кримінальне провадження за ст.128 Кримінального кодексу України. Також було призначено службове розслідування. Відтак, за розпорядженням Голови Національної поліції наказом ГУНП у Вінницькій області було відсторонено від виконання службових обов'язків самого порушника, а також чотирьох керівників поліції Вінниччини. Зокрема, відсторонені начальник Київського відділення поліції Вінницького відділу, начальник управління кадрового забезпечення ГУНП, заступник начальника Вінницького ВП - начальник ВКП ГУНП та заступник начальника Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції - начальник СКП ГУНП».

22 червня слідчі ДБР оголосили співробітнику поліції Вінницької області про підозру за ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України. Йому вручили повістку для прибуття до суду з метою обрання запобіжного заходу. У неділю суд обрав поліцейському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Вінничани збираються пікетувати поліцію з вимогою покарати винних у смерті побитого правоохоронцем підприємця Олександра Комарніцького

Укрінформ й надалі слідкуватиме за розвитком подій у цій резонансній справі.