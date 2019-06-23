Гірники на Донеччині перекрили трасу: вимагають виплати 35 мільйонів боргу

На Донеччині на шахті «Південнодонбаська №1» та частково на шахті імені Сургая продовжують страйкувати гірники. Вони вимагають виплатити 35 мільйонів гривень заборгованості із заробітної плати.

Про це Громадському радіо розповів голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

"О 8-ій ранку вони розпочали конференцію трудового колективу, де прийняли рішення вступити в трудовий конфлікт у зв’язку з невиплатою заробітної плати і складним фінансово-економічним становищем на підприємстві»,— розповів Волинець,

За його словами, гірники планують продовжити страйкувати в понеділок. Вони перекрили трасу біля Вугледара.

«Люди у відчаї продовжують перекривати дорогу в Донецькій області. Спеціальні транспортні засоби пропускають: пожежних, військових, швидку. Намагаються частково пропускати автобуси та транспорт, у якому перебувають діти», — каже голова незалежної профспілки гірників України.

Як повідомлялося, за даними Укренерго, за 10 днів спеки запаси вугілля на складах тепло-електростанцій зменшились майже на 10%.