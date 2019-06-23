Негода залишила без світла 65 населених пунктів на Вінниччині та Житомирщині

Через складні погодні умови у ніч на 23 червня знеструмлено 65 населених пунктів у Вінницькій та Житомирській областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"У ніч з 22 на 23 червня внаслідок ускладнення погодних умов (вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 65 населених пунктів у 2 областях, а саме: Вінницька - 12 та Житомирська – 53", - йдеться у повідомленні.

Крім того, 22 червня у с. Майдан Вінницького району внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер) частково пошкоджено дахи 11 житлових будинків та 2 приватних господарчих будівель, повалено 3 дерева.

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Зазначається, що постраждалих внаслідок негоди немає. Для прибирання дерев від ДСНС залучалося 5 чол. о/с та 1 од. техніки.