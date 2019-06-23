У Краматорську вшанували пам’ять жертв Другої світової війни

У Краматорську на Донеччині відбувся мітинг-реквієм з нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв Другої світової війни.

Про це повідомили в пресслужбі Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

Присутні у сквері Героїв хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні українців та поклали квіти до Вічного вогню. Пролунали слова подяки воїнам-визволителям, які віддали життя за мир на Землі.

У мітингу-реквіємі узяли участь заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін, військові, представники міської влади Краматорська, керівники міських промислових підприємств, співробітники комунальних підприємств, установ та організацій, приватних підприємств, правоохоронці, пересічні громадяни.

22 червня в Україні вшановують пам'ять жертв війни. Пам'ятна дата була встановлена Указом Президента від 17 листопада 2000 року №1245\2000 «Про День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні».