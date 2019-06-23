У Запорізькій області жорстоко побили й пограбували поліцейських

Працівники внутрішньої безпеки поліції встановили групу осіб, яка вчинила розбійний напад на поліцейських у Запорізькій області.

Про це інформує Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

“19 червня 2019 року до Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ надійшла інформація щодо надзвичайної події за участю співробітників поліції міста Васильківка, Запорізької області. Оперативна група УДВБ виїздом на місце події встановила, що 26-річний старший дільничний офіцер поліції та 27-річний старший слідчий поліції Василівського ВП ГУНП у Запорізькій області поверталися після служби додому. Біля одного з нічних магазинів побачили неповнолітнього, який розпивав пиво, а потім викинув на проїздну частину пусту скляну пляшку”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дільничний зробив зауваження, аби хлопець прибрав за собою. У відповідь молодик почав нецензурно лаятися, а коли поліцейські представилися – став поводитися ще зухваліше.

Далі події розгорталися так: “За кілька хвилин на місце конфлікту під'їхав автомобіль, з якого вийшла група осіб. Чоловіки вчинили раптовий груповий напад на поліцейських. Після цього нападники відібрали у правоохоронців, один з яких втратив свідомість через нанесені удари по тулубу та голові, особисті речі – службові посвідчення, кошти, документи. Зникли зловмисники з місця злочину на автомобілі в невідомому напрямку”.

У результаті розбійного нападу поліцейські дістали тяжкі травми мозку, переломи кісток черепу та обличчя, травми очей та внутрішніх органів.

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По гарячих слідах оперативники встановили головних учасників нападу. Ними виявилися двоє рідних братів – місцеві мешканці 1994 та 2003 років народження.

Слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури Запорізької області заочно оголосили їм підозри у вчиненні злочину та оголосили в розшук.

Молодшого з братів уже затримали і доставили до ізолятора тимчасового тримання. Найближчим часом йому буде обрано запобіжний захід. Поцуплені у потерпілих поліцейських речі виявлено та вилучено.

Триває розшук старшого брата, а також заходи для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників нападу на працівників поліції.